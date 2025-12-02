Inter-Venezia, i convocati di Stroppa per la Coppa Italia: chiamata per il 2005 El Haddad

Attraverso i propri canali ufficiali il Venezia ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la gara di domani contro l'Inter valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Rispetto al match di campionato contro il Mantova vinto 3-0 lo scorso weekend risultano indisponibili Sverko in difesa e Yeboah in attacco. Sul fronte offensivo prima chiamata stagionale per l'talo-marocchino classe 2005 Saad El Haddad.

Portieri: Grandi, Minelli, Stankovic

Difensori: Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Svoboda, Venturi

Centrocampisti: Bjarkason, Bohinen, Busio, Compagnon, Doumbia, Duncan, Lella, Kike Perez

Attaccanti: Adorante, Casas, El Haddad, Fila

Sulla sfida in programma domani a San Siro il tecnico dei lagunari si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa prepartita: “Per la partita contro l’Inter darò spazio a chi fino ad ora ha giocato meno. Ho una rosa competitiva e quello di domani sarà un test che mi serve per valutare chi ha avuto meno spazio fino ad ora. Sarà una gara in cui si vedrà grandissima qualità in campo, affrontiamo una squadra straordinaria che ha tutto per far bene, sarà un bella prova per noi. E’ una partita da affrontare con coraggio ed equilibrio, cercheremo di fare la nostra partita sapendo che di fronte avremo un top team.