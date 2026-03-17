Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie B e di Champions League
Torna la Champions League, questa sera il ritorno delle gare degli ottavi di finale: alle 18.45 Sporting-Bodo/Glimt, alle 21.00 Manchester City-Real Madrid, Chelsea-PSG e Arsenal-Bayer Leverkusen. Si gioca anche in Serie B, con la prime gare del turno infrasettimanale.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 17 marzo
14.00 Atletico Madrid-Bruges (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Villarreal-PSG (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
19.00 Palermo-Juve Stabia (Serie B) - DAZN
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Mantova-Cesena (Serie B) - DAZN
20.00 Reggiana-Monza (Serie B) - DAZN
20.00 Spezia-Empoli (Serie B) - DAZN
20.00 Venezia-Padova (Serie B) - DAZN
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Manchester City-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Chelsea-PSG (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
