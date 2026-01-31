Ufficiale
Ioannou saluta la Sampdoria e torna in patria. È un nuovo innesto del Pafos
È attraverso la brevissima nota che di seguito riportiamo integralmente, che la Sampdoria comunica l'addio con il difensore cipriota Nikolas Ioannou, che lascia i colori blucerchiati dopo due anni, per tornare in patria. È infatti un nuovo innesto del Pafos:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Pafos F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikolas Ioannou".
"Il futuro è ora e Nikolas Ioannou ne fa parte!", il comunicato dei ciprioti.
