Mantova, spunta il nome di Vicari per la difesa. L'alternativa è Cauz del Modena

Dopo aver sistemato la porta con l’arrivo, solo da definire, di Francesco Bardi dal Palermo – che prenderà il posto del veterano Marco Festa destinato a salutare con sei mesi d’anticipo il club biancorosso – il direttore sportivo del Mantova Leandro Rianudo è al lavoro per rinforzare la difesa.

Il nome nuovo per il reparto dei centrali è quello di Francesco Vicari del Bari. Il classe ‘94, nonostante un contratto fino al 2027 e la fascia di capitano al braccio, sembra essere in uscita dal club pugliese e per questo i virgiliani ci starebbero pensando anche se l’ingaggio importante potrebbe rappresentare un freno per la società lombarda. L’alternativa, come sottolinea Tuttomantova.it, sarebbe Cristian Cauz, classe ‘96 in uscita dal Modena dove in questa stagione è sceso in campo in solo tre occasioni.

Quest’ultimo oltre che da centrale può agire anche da terzino sinistro, un altro ruolo dove il Mantova vuole intervenire tanto che nelle scorse ore è emerso il nome di quel Nikolas Ioannou, classe ‘95, che potrebbe lasciare la Sampdoria dopo 15 presenze e due gol nella prima parte di stagione.