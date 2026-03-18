Il deserto dei bomber: Pohjanpalo, unico con almeno 20 gol nel calcio professionistico italiano

In tutta la Serie A, in tutta la Serie B, in tutti e tre i gironi di Serie C, provate a cercare, un giocatore con almeno venti gol in campionato. Lo trovate in un posto solo. Si chiama Joel Pohjanpalo, fa il centravanti al Palermo, e in questa stagione è letteralmente un'eccezione nel calcio professionistico italiano.

Il finlandese è arrivato a quota 21 reti in Serie B, un traguardo che nessun altro attaccante impegnato nelle categorie professionistiche del nostro Paese è riuscito a raggiungere. In Serie A, il miglior marcatore è Lautaro Martinez fermo a 14 gol — sette in meno del finlandese. Nei tre gironi di Serie C, il capocannoniere del girone C è Guido Gomez del Crotone a quota 16, distante dunque cinque reti dal bomber rosanero.

Il dato è ancora più singolare se si considera la traiettoria del giocatore. Pohjanpalo ha lasciato il Venezia il 3 febbraio 2025 con destinazione Palermo, arrivando in Sicilia a stagione già avviata, e a Palermo ha chiuso il 2024/25 da capocannoniere con nove reti, a pari merito con Brunori. Quest'anno ha accelerato ulteriormente, e nessuno nel campionato cadetto ha segnato quanto lui nel 2025, nemmeno nei suoi primi mesi a Venezia era partito con questa intensità.

Non si tratta di un fenomeno improvvisato: nella stagione 2023/24, con la maglia del Venezia, Pohjanpalo aveva già vinto il titolo di capocannoniere della Serie B con 22 gol, aggiudicandosi il premio Pablito. Ora si candida a ripetere l'impresa con una maglia diversa, confermando che il palcoscenico, per lui, non fa differenza.