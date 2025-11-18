Juve Stabia, calciatori in scadenza nel 2026: da Carissoni a Maistro, 19 in bilico

Avere nel proprio organigramma un direttore sportivo talentuoso come Matteo Lovisa ha permesso alla Juve Stabia di pescare, con un minimo esborso economico, tanti giovani da tesserare in prestito. Rinviando di dodici mesi la decisione finale circa il loro futuro. Nella prossima estate, però, ci sarà da chiarire anche quale destino attenderà ben otto calciatori di proprietà del club campano. Non un lavoro di poco conto.

Undici prestiti da valutare: due hanno l'obbligo di riscatto

Si può costruire una squadra intera con i calciatori prelevati a titolo temporaneo dalla squadra mercato. Nove dei quali, però, risultano in prestito secco. Le due eccezioni, che presentano negli accordi stipulati la scorsa estate un obbligo di riscatto condizionato sono Lorenzo Carissoni con il Cittadella e Andrea Giorgini con il Sudtirol.

Otto giocatori di proprietà: la metà sono centrocampisti

Non di poco conto neanche il novero di giocatori tesserati per le Vespe in scadenza di contratto. Con particolare attenzione alla linea mediana dove gli effettivi in ballo sono quattro: Giuseppe Leone, Fabio Maistro, Christian Pierobon e Kevin Piscopo. Occhi puntati anche sulla difesa dove spicca Marco Varnier.

Juve Stabia: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (11)

Rares Burnete (Attaccante) - Prestito dal Lecce

Alessio Cacciamani (Attaccante) - Prestito dal Torino

Lorenzo Carissoni (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Cittadella

Aaron Ciammaglichella (Centrocampista) - Prestito dal Torino

Giacomo De Pieri (Attaccante) - Prestito dall'Inter

Alessandro Gabrielloni (Attaccante) - Prestito dal Como

Andrea Giorgini (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Sudtirol

Mattia Mannini (Difensore) - Prestito dalla Roma

Filippo Reale (Difensore) - Prestito dalla Roma

Giacomo Stabile (Difensore) - Prestito dall'Inter

Federico Zuccon (Centrocampista) - Prestito dall'Atalanta

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (8)

Matteo Baldi (Difensore)

Giuseppe Leone (Centrocampista)

Fabio Maistro (Centrocampista)

Gregorio Morachioli (Attaccante)

Christian Pierobon (Centrocampista)

Kevin Piscopo (Centrocampista)

Alessandro Signorini (Portiere)

Marco Varnier (Difensore)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025