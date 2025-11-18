Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia, calciatori in scadenza nel 2026: da Carissoni a Maistro, 19 in bilico

Juve Stabia, calciatori in scadenza nel 2026: da Carissoni a Maistro, 19 in bilicoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 16:49Serie B
Luca Bargellini

Avere nel proprio organigramma un direttore sportivo talentuoso come Matteo Lovisa ha permesso alla Juve Stabia di pescare, con un minimo esborso economico, tanti giovani da tesserare in prestito. Rinviando di dodici mesi la decisione finale circa il loro futuro. Nella prossima estate, però, ci sarà da chiarire anche quale destino attenderà ben otto calciatori di proprietà del club campano. Non un lavoro di poco conto.

Undici prestiti da valutare: due hanno l'obbligo di riscatto
Si può costruire una squadra intera con i calciatori prelevati a titolo temporaneo dalla squadra mercato. Nove dei quali, però, risultano in prestito secco. Le due eccezioni, che presentano negli accordi stipulati la scorsa estate un obbligo di riscatto condizionato sono Lorenzo Carissoni con il Cittadella e Andrea Giorgini con il Sudtirol.

Otto giocatori di proprietà: la metà sono centrocampisti
Non di poco conto neanche il novero di giocatori tesserati per le Vespe in scadenza di contratto. Con particolare attenzione alla linea mediana dove gli effettivi in ballo sono quattro: Giuseppe Leone, Fabio Maistro, Christian Pierobon e Kevin Piscopo. Occhi puntati anche sulla difesa dove spicca Marco Varnier.

Juve Stabia: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (11)
Rares Burnete (Attaccante) - Prestito dal Lecce
Alessio Cacciamani (Attaccante) - Prestito dal Torino
Lorenzo Carissoni (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Cittadella
Aaron Ciammaglichella (Centrocampista) - Prestito dal Torino
Giacomo De Pieri (Attaccante) - Prestito dall'Inter
Alessandro Gabrielloni (Attaccante) - Prestito dal Como
Andrea Giorgini (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Sudtirol
Mattia Mannini (Difensore) - Prestito dalla Roma
Filippo Reale (Difensore) - Prestito dalla Roma
Giacomo Stabile (Difensore) - Prestito dall'Inter
Federico Zuccon (Centrocampista) - Prestito dall'Atalanta

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (8)
Matteo Baldi (Difensore)
Giuseppe Leone (Centrocampista)
Fabio Maistro (Centrocampista)
Gregorio Morachioli (Attaccante)
Christian Pierobon (Centrocampista)
Kevin Piscopo (Centrocampista)
Alessandro Signorini (Portiere)
Marco Varnier (Difensore)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025

Articoli correlati
Infiltrazioni mafiose, nessun rischio per la Juve Stabia. Testa alla Samp: gli intrecci... Infiltrazioni mafiose, nessun rischio per la Juve Stabia. Testa alla Samp: gli intrecci coi liguri
La Juve Stabia batte anche le inchieste: la Procura Federale non ha ricevuto gli... La Juve Stabia batte anche le inchieste: la Procura Federale non ha ricevuto gli atti
Bra, ecco il laterale destro Lia: ha già esordito nel corso della sfida con l'Arezzo... Bra, ecco il laterale destro Lia: ha già esordito nel corso della sfida con l'Arezzo
Altre notizie Serie B
Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico
Spezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino... UfficialeSpezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino al 2027
Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico... Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico
Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti... Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti sui giovani
Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti
Bari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri... TMWBari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri giovani"
Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12 Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12
Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11 Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.1 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.2 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.3 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.4 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.5 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine top news n.6 Un rientro importantissimo. Il Milan pronto a riaccogliere il più determinante
Immagine top news n.7 Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan organizzato ma Inter più forte. Fiorentina, sarà dura in casa ora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rabiot recuperato, Dumfries in dubbio. Parlano Tare e Fenucci: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Qualificazioni Euro U19, L'Italia batte la Polonia e avanza al turno Elite
Immagine news Serie A n.3 Inter, Lautaro c'è. Dumfries resta in dubbio per il derby: il punto
Immagine news Serie A n.4 Roma, Ferguson in gruppo: con la Cremonese ci sarà. Le ultime su Bailey
Immagine news Serie A n.5 Under 21, le formazioni ufficiali di Montenegro-Italia: prima da titolare per Fortini
Immagine news Serie A n.6 Inter, Bastoni: "Dal difensore ci si aspetta che difenda e basta. Non è il mio caso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico
Immagine news Serie B n.2 Spezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie B n.3 Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico
Immagine news Serie B n.4 Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti sui giovani
Immagine news Serie B n.5 Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti
Immagine news Serie B n.6 Bari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri giovani"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Moscati: "Abbiamo le possibilità per toglierci dalla nostra classifica. Lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Bandecchi su questione stadio/clinica: "Oggi inizieranno i lavori, si inizia a costruire"
Immagine news Serie C n.4 Lucarelli: "La Ternana può infastidire le tre in vetta. Mammarella ha fatto un bel lavoro"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Immagine news Serie C n.6 Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone C diverso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.5 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?