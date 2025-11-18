Juve Stabia, calciatori in scadenza nel 2026: da Carissoni a Maistro, 19 in bilico
Avere nel proprio organigramma un direttore sportivo talentuoso come Matteo Lovisa ha permesso alla Juve Stabia di pescare, con un minimo esborso economico, tanti giovani da tesserare in prestito. Rinviando di dodici mesi la decisione finale circa il loro futuro. Nella prossima estate, però, ci sarà da chiarire anche quale destino attenderà ben otto calciatori di proprietà del club campano. Non un lavoro di poco conto.
Undici prestiti da valutare: due hanno l'obbligo di riscatto
Si può costruire una squadra intera con i calciatori prelevati a titolo temporaneo dalla squadra mercato. Nove dei quali, però, risultano in prestito secco. Le due eccezioni, che presentano negli accordi stipulati la scorsa estate un obbligo di riscatto condizionato sono Lorenzo Carissoni con il Cittadella e Andrea Giorgini con il Sudtirol.
Otto giocatori di proprietà: la metà sono centrocampisti
Non di poco conto neanche il novero di giocatori tesserati per le Vespe in scadenza di contratto. Con particolare attenzione alla linea mediana dove gli effettivi in ballo sono quattro: Giuseppe Leone, Fabio Maistro, Christian Pierobon e Kevin Piscopo. Occhi puntati anche sulla difesa dove spicca Marco Varnier.
Juve Stabia: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (11)
Rares Burnete (Attaccante) - Prestito dal Lecce
Alessio Cacciamani (Attaccante) - Prestito dal Torino
Lorenzo Carissoni (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Cittadella
Aaron Ciammaglichella (Centrocampista) - Prestito dal Torino
Giacomo De Pieri (Attaccante) - Prestito dall'Inter
Alessandro Gabrielloni (Attaccante) - Prestito dal Como
Andrea Giorgini (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Sudtirol
Mattia Mannini (Difensore) - Prestito dalla Roma
Filippo Reale (Difensore) - Prestito dalla Roma
Giacomo Stabile (Difensore) - Prestito dall'Inter
Federico Zuccon (Centrocampista) - Prestito dall'Atalanta
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (8)
Matteo Baldi (Difensore)
Giuseppe Leone (Centrocampista)
Fabio Maistro (Centrocampista)
Gregorio Morachioli (Attaccante)
Christian Pierobon (Centrocampista)
Kevin Piscopo (Centrocampista)
Alessandro Signorini (Portiere)
Marco Varnier (Difensore)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025
