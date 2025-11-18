La Juve Stabia batte anche le inchieste: la Procura Federale non ha ricevuto gli atti

Lunedì sera la Juve Stabia di Ignazio Abate farà visita alla Sampdoria ultima in classifica, con l’obiettivo di vivere una notte speciale nel tempio di Marassi. La squadra campana continua a correre forte e, a quasi un mese dall’amministrazione giudiziaria imposta al club per presunte infiltrazioni di camorra nelle società di servizi legate allo stadio, l’impatto sulle vicende sportive è risultato nullo, trattandosi di fatti estranei al settore calcistico.

Anzi, il gruppo si è compattato e i risultati lo confermano e la classifica sorride: Juve Stabia settima, in piena zona playoff, con la sfida interna contro il Bari da recuperare il 4 dicembre, occasione per salire ancora. Sul fronte disciplinare, tutto fermo: dopo il 22 ottobre la Procura Federale ha chiesto alla Procura della Repubblica gli atti dell’inchiesta, che però non sono ancora stati trasmessi. La giustizia ordinaria stabilisce tempi e modalità e può trattenere parte della documentazione se ci sono aspetti ancora da chiarire. L’unico rischio per la precedente amministrazione riguarda l’omesso controllo, mentre è stata riconosciuta l’estraneità del club alla criminalità organizzata. Per cui a oggi, un’eventuale inchiesta della giustizia sportiva non è neanche in fase embrionale, non c’è proprio.

Nel frattempo, la Juve Stabia vola grazie al mercato estivo di Lovisa: la cessione di Adorante al Venezia ha finanziato gli arrivi di Correia, Confente e Carissoni, tasselli che hanno alzato la qualità della rosa. A Castellammare si sogna: prima dell’inchiesta si parlava di Serie A in tre anni. E il campo, oggi, non smentisce nessuno. Lo riporta Tuttosport.