Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti
Nonostante la retrocessione in Serie B il Monza la scorsa estate ha confermato molti dei suoi leader, molti dei quali sono però in scadenza nel giugno prossimo. Un dettaglio, questo, non da poco, che potrà cambiare profondamente (assieme alla questione prestiti) il volto dei brianzoli.
Tre prestiti da valutare: tre situazioni diverse fra loro
Situazione abbastanza semplice: Kevin Zeroli non ha opzione per la permanenza e rientrerà al Milan, Agustin Alvarez potrebbe fare lo stesso con il Sassuolo (ma c'è un diritto di riscatto), mentre per confermare Lorenzo Lucchesi servirà la promozione in Serie A visto il prestito con obbligo di riscatto condizionato pattuito con la Fiorentina.
Otto giocatori di proprietà: quasi tutti sono senatori
Qua la faccenda si fa decisamente interessante. A meno di un anno dalla scadenza ci sono infatti moltissimi senatori dello spogliatoio di Paolo Bianco: da Birindelli, a Caprari, passando per Ciurria, Izzo e Obiang.
Monza: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (3)
Agustin Alvarez (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo
Lorenzo Lucchesi (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Fiorentina
Kevin Zeroli (Centrocampista) - Prestito dal Milan
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (8)
Valentin Antov (Difensore)
Samuele Birindelli (Difensore)
Gianluca Caprari (Attaccante)
Patrick Ciurria (Centrocampista)
Saverio Domanico (Difensore)
Armando Izzo (Difensore)
Mirko Maric (Attaccante)
Pedro Obiang (Centrocampista)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.