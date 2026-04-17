Lega Serie B con Fondazione Earth Day Italia per la “Giornata Mondiale della Terra”

La Lega Serie B rinnova il proprio impegno sui temi della sostenibilità, in particolare quella ambientale, aderendo alla Giornata Mondiale della Terra (“Earth Day”), in collaborazione con Fondazione Earth Day Italia.

La ricorrenza, istituita nel 1970 e celebrata ogni anno il 22 aprile, rappresenta un invito globale alla salvaguardia del pianeta: un momento di riflessione e sensibilizzazione che coinvolge persone di ogni età e provenienza sull’importanza di proteggere il nostro pianeta e promuovere comportamenti virtuosi.

In occasione della 35a giornata della Serie BKT, la Lega Serie B ha previsto una serie di attivazioni a riguardo: creatività led bordocampo, grafica televisiva dedicata e sui maxischermi caratterizzate dall’hashtag #OnePeopleOnePlanet, messaggio speaker e contenuti diffusi sui canali ufficiali LNPB, con l’obiettivo di veicolare al meglio il messaggio di tutela ambientale, coinvolgendo tifosi e appassionati.

L’iniziativa si inserisce all’interno di “B4People”, la piattaforma per la sostenibilità sociale e ambientale della Lega Serie B dedicata al terzo settore che, grazie a questa nuova sinergia, viene arricchita da un ulteriore tassello di grande attualità e rilevanza collettiva.

“Le responsabilità del calcio abbracciano anche tematiche di carattere ambientale, fondamentali per preservare la bellezza dei nostri territori – sottolinea il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Attraverso la socialità e la coesione, intendiamo dare ulteriore impulso e continuità a B4People, la nostra nuova piattaforma per il Terzo Settore, ponendo al centro la sostenibilità come valore strutturale del nostro movimento e ringraziando Fondazione Earth Day Italia per il contributo con cui si impegna a stimolare le nostre coscienze per un futuro migliore”.

“Desidero ringraziare la Lega Serie B per la sensibilità e la concretezza con cui ha accolto l’appello della Giornata della Terra – afferma il Presidente di Fondazione Earth Day Italia Pierluigi Sassi -. La transizione ecologica non è solo una sfida tecnica, ma culturale: in questo scenario, il calcio ha il potere straordinario di parlare al cuore di milioni di persone. Collaborare con la Serie BKT significa seminare consapevolezza in tutto il Paese, trasformando la passione sportiva in un volano per la tutela del nostro pianeta”.

Tra le principali iniziative collegate alla Giornata Mondiale della Terra spicca il “Villaggio per la Terra”, evento cardine dell’Earth Day in Italia, in programma dal 16 al 19 aprile nel cuore verde di Roma, tra la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Un appuntamento di quattro giorni che unisce sport, cultura, spettacolo e natura, dando vita a uno spazio di condivisione e connessione con l’ambiente. Il Villaggio rappresenta il fulcro delle celebrazioni italiane della Giornata Mondiale della Terra: un luogo simbolico in cui energia, partecipazione e consapevolezza si fondono per promuovere stili di vita più sostenibili.

In questo contesto, la Lega Serie B trova così una naturale affinità, condividendone valori e visione.