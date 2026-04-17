Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa

Bernardo Silva lascia il Manchester City. Lo farà al termine della stagione, come annunciato da lui stesso con un messaggio ai tifosi: "Quando sono arrivato nove anni fa inseguivo il sogno di un bambino. Questo club mi ha dato molto più di quanto potessi immaginare. Tutto ciò che abbiamo costruito insieme resterà per sempre nel mio cuore. Qui non abbiamo solo vinto, ma ho costruito anche la mia famiglia. Lascio da giocatore, ma resterò tifoso per sempre".

Arrivato ai Citizens nel 2017 Bernardo Silva ha collezionato 451 presenze col club inglese, vincendo 19 trofei tra cui sei Premier League, una Champions League, due FA Cup e cinque Coppe di Lega, fino all’ultimo successo, la Carabao Cup 2026. A testimonianza del suo peso specifico nei trionfi della squadra di Guardiola, ci sono i numeri: 76 gol e 77 assist. Ora l'addio al City e alla Premier, con tante possibilità davanti per il futuro.

In Italia la Juventus è da anni attenta alle evoluzioni della sua carriera in questo senso. E in vista dell'estate farà un tentativo per quello che sarà il parametro zero più ambito al mondo. Le concorrenti abbondano, insomma: il Galatasaray si è già mosso, sfruttando il canale preferenziale aperto dall'ex compagno Ilkay Gundogan. Ci sono, soprattutto, Barcellona e Galatasaray: i blaugrana lo corteggiano da tempo e a livello tecnico sarebbero la sua prima scelta. Il Benfica rappresenterebbe la perfetta chiusura del cerchio della sua carriera. E poi l'Al Hilal, pronto a mettere sul piatto soldi pesanti che hanno già tentato diversi big del suo calibro.