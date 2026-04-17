TMW Ternana, oggi alle 15 l'udienza presso il Tribunale Fallimentare. Il punto della situazione

La Ternana porterà a termine la stagione. È questa, al momento, la certezza che emerge dalla complessa vicenda societaria che sta interessando il club rossoverde. Un passaggio tutt’altro che scontato fino a pochi giorni fa, quando il timore di un epilogo anticipato rischiava di compromettere la regolarità del girone B di Serie C.

A fare chiarezza è stata l’istanza di liquidazione giudiziale attivata nella mattinata di mercoledì dalla sezione fallimentare del Tribunale di Terni. Il giudice ha fissato per oggi, venerdì 17 aprile alle ore 15, l’udienza decisiva: un passaggio formale importante, ma che non produrrà effetti immediati sulla stagione in corso. Anche nel caso in cui l’istanza venisse accolta, infatti, il tribunale avrebbe fino a 180 giorni di tempo per emettere la sentenza.

Tradotto: la Ternana, almeno nell’immediato, mantiene il proprio titolo sportivo e potrà concludere regolarmente il campionato, disputando le ultime due gare della regular season e partecipando ai playoff. Una notizia che restituisce serenità all’intero raggruppamento e tutela la regolarità della competizione.

Resta però una situazione societaria delicata, con possibili ripercussioni sul futuro del club. Secondo quanto emerso, infatti, la Ternana non avrebbe rispettato la scadenza federale di aprile: un’inadempienza che comporterà con ogni probabilità una nuova e sanzione. Penalizzazione che, qualora confermata, verrebbe scontata nella prossima stagione.