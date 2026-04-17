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Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane

Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italianeTUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 00:55I fatti del giorno
Simone Bernabei

Si sono conclusi i quarti di finale di Europa e di Conference League. Con finali amari per le ultime due italiane rimaste in corsa, ovvero Bologna e Fiorentina. I rossoblù di Vincenzo Italiano sono stati eliminati in modo netto dall'Aston Villa, mentre i viola di Paolo Vanoli hanno battuto il Crystal Palace al Franchi ma sono comunque usciti per via della pesante sconfitta dell'andata. Un percorso complicato per il calcio italiano, in linea con quanto visto a livello strutturale nelle ultime settimane. Dopo diversi anni, nessuna italiana prenderà parte ad almeno una semifinale delle tre competizioni europee. Di seguito i tabelloni di entrambe le competizioni, col dettaglio delle gare di andata, di ritorno, le date e gli orari in cui si giocheranno.

I risultati e le qualificate alle semifinali di Europa League:
Celta Vigo-Friburgo 1-3 (1-6)
Aston Villa-Bologna 4-0 (7-1)
Real Betis-Braga 2-4 (3-5)
Nottingham Forest-Porto 1-0 (2-1)

Il tabellone:
Friburgo-Braga
Nottingham Forest-Aston Villa

Gare di andata: giovedì 30 aprile ore 21
Gare di ritorno: giovedì 7 maggio ore 21

I risultati e le qualificate alle semifinali di Conference League:
AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)
AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)
Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)
Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)

Il tabellone:
Shakhtar Donetsk-Crystal Palace
Rayo Vallecano-Strasburgo

Gare di andata: giovedì 30 aprile ore 21
Gare di ritorno: giovedì 7 maggio ore 21

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