Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
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Una lezione per illustrare le proprie metodologie di lavoro e le specificità del calcio femminile: nella sua ‘casa base’ a Coverciano, nell’aula magna del Centro Tecnico Federale c’era - come di consueto, durante le finestre internazionali - il commissario tecnico della Nazionale femminile, Andrea Soncin.
Ma stavolta era nelle insolite vesti di docente della Scuola Allenatori per una lezione mirata ad approfondire quello che è il suo lavoro da guida tecnica della Nazionale.
Ad ascoltarlo in platea erano presenti sia gli allievi del corso per allenatore UEFA A ma anche alcune sue calciatrici, presenti in questo raduno e che stanno seguendo il corso UEFA B riservato alle giocatrici azzurre.
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