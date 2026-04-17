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Serie B, 35ª giornata: Empoli-Entella per la salvezza, il Palermo per la A. La guida completa

Serie B, 35ª giornata: Empoli-Entella per la salvezza, il Palermo per la A. La guida completaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 08:04Serie B
Claudia Marrone

Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 35ª giornata che promette scintille, anche se ancora nessun verdetto. Ma con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: il Monza ha l'occasione di mettere pressione alle rivali
Subito in campo, questa sera, il Monza, in uno scontro che comunque intreccerà anche le parti basse della graduatoria, con la Samp che può dare uno scatto. Scatto che può dare però anche la compagine brianzola, che con tre punti può iniziare a mettere pressione alle dirette concorrenti che giocheranno dopo. Obbligo di vittoria per il Palermo, che non deve staccarsi eccessivamente dal terzo posto occupato ora dal Frosinone che ha comunque gli stessi punti del citato Monza, ma non gli scontri diretti a favore.

Playoff: è bagarre per gli ultimi posti ma anche per la griglia
Dalla scorsa settimana, poco è cambiato, è tutto ancora da definire, con la lotta più che mai aperta, anche in virtù dell'esiguo distacco che c'è tra la zona che vale gli spareggi promozione da quelli salvezza.

Zona retrocessione: trema l'Empoli, con l'Entella è scontro salvezza
Non senza sorpresa, l'Empoli si ritrova a una sola lunghezza di vantaggio dalla zona playout, e la gara di domenica contro l'Entella è vitale: i liguri, infatti, sono la prima formazione in zona spareggi salvezza. Anche Padova e Reggiana, però, hanno punti pesanti da guadagnare l'una sull'altra, con anche il tentativo di staccarsi ulteriormente dallo Spezia.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 35ª GIORNATA
Venerdì 17 Aprile 2026
Ore 20.30 - Sampdoria - Monza
Sabato 18 Aprile 2026
Ore 15.00 - Bari – Venezia
Ore 15.00 - Mantova - Avellino
Ore 15.00 - Modena – Frosinone
Ore 15.00 - Spezia – Südtirol
Ore 17.15 - Palermo - Cesena
Ore 19.30 - Juve Stabia – Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese – Pescara
Ore 17.15 - Padova – Reggiana
Ore 19.30 - Empoli – Virtus Entella

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Avellino 40
Mantova 40
Sudtirol 40
Sampdoria 40
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Pescara 32
Spezia 30

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