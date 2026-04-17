Serie B, 35ª giornata: Empoli-Entella per la salvezza, il Palermo per la A. La guida completa

Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 35ª giornata che promette scintille, anche se ancora nessun verdetto. Ma con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: il Monza ha l'occasione di mettere pressione alle rivali

Subito in campo, questa sera, il Monza, in uno scontro che comunque intreccerà anche le parti basse della graduatoria, con la Samp che può dare uno scatto. Scatto che può dare però anche la compagine brianzola, che con tre punti può iniziare a mettere pressione alle dirette concorrenti che giocheranno dopo. Obbligo di vittoria per il Palermo, che non deve staccarsi eccessivamente dal terzo posto occupato ora dal Frosinone che ha comunque gli stessi punti del citato Monza, ma non gli scontri diretti a favore.

Playoff: è bagarre per gli ultimi posti ma anche per la griglia

Dalla scorsa settimana, poco è cambiato, è tutto ancora da definire, con la lotta più che mai aperta, anche in virtù dell'esiguo distacco che c'è tra la zona che vale gli spareggi promozione da quelli salvezza.

Zona retrocessione: trema l'Empoli, con l'Entella è scontro salvezza

Non senza sorpresa, l'Empoli si ritrova a una sola lunghezza di vantaggio dalla zona playout, e la gara di domenica contro l'Entella è vitale: i liguri, infatti, sono la prima formazione in zona spareggi salvezza. Anche Padova e Reggiana, però, hanno punti pesanti da guadagnare l'una sull'altra, con anche il tentativo di staccarsi ulteriormente dallo Spezia.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 35ª GIORNATA

Venerdì 17 Aprile 2026

Ore 20.30 - Sampdoria - Monza

Sabato 18 Aprile 2026

Ore 15.00 - Bari – Venezia

Ore 15.00 - Mantova - Avellino

Ore 15.00 - Modena – Frosinone

Ore 15.00 - Spezia – Südtirol

Ore 17.15 - Palermo - Cesena

Ore 19.30 - Juve Stabia – Catanzaro

Domenica 19 Aprile 2026

Ore 15.00 - Carrarese – Pescara

Ore 17.15 - Padova – Reggiana

Ore 19.30 - Empoli – Virtus Entella