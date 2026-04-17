Salernitana, cessione in bilico: fumata nera bis, Iervolino frena

Sembrava fatta. O quasi. E invece no. La cessione della Salernitana torna indietro, si inceppa, si allontana: per la seconda volta il rogito salta, e questa volta il rischio che sia definitivo è concreto. Dopo una notte di riflessioni, riporta TuttoSalernitana, Danilo Iervolino ha tirato il freno: garanzie ritenute insufficienti, nodi rimasti irrisolti. Risultato: fumata nera.

Rufini e il nodo delle garanzie

Dall'altra parte Cristiano Rufini aveva mosso passi concreti, con l'aumento di capitale di Antarees da 1,25 milioni. Ma il meccanismo non convince: quei fondi sarebbero arrivati solo dopo il via libera della FIGC, con tempi stimati tra i venti e i trenta giorni. Troppi, nella prospettiva dell'attuale proprietà. A complicare il quadro, la questione gestionale nel periodo di transizione: Rufini avrebbe voluto incidere sin da subito su sponsor tecnico, costi dello staff e spese amministrative. Temi ritenuti troppo pesanti da chi, formalmente, è ancora proprietario del club.

Deadline spostata a lunedì, ma il pessimismo cresce

Le posizioni restano distanti, con gli entourage delle due parti che raccontano versioni opposte della trattativa. Nel tentativo di guadagnare tempo, la deadline è stata spostata a lunedì. Ma la sensazione prevalente è quella di un nulla di fatto sempre più probabile. La Salernitana, almeno per ora, resta nelle mani di Iervolino: in bilico tra la volontà di cedere e quella, forse ritrovata, di restare e ripartire.