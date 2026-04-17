TMW Stasera Sampdoria-Monza, il "Ferraris" sarà gremito: presenti più di 27mila spettatori

Obiettivi differenti in campo al "Ferraris" ma una cornice che vale la Serie A. Sampdoria e Monza apriranno questa giornata di campionato con la voglia di conquistare l'intera posta in palio per perseguire i rispettivi traguardi. I brianzoli di Paolo Bianco vogliono provare l'allungo in classifica sul Frosinone. Per il momento biancorossi e ciociari sono appaiati al secondo posto a quota 69 punti ma un successo potrebbe mettere pressione ai gialloazzurri di Alvini.

Samp per la salvezza

Di fronte ci saranno i blucerchiati di Attilio Lombardo che arrivano da tre vittorie consecutive e vogliono provare a chiudere il discorso salvezza provando a regalarsi una vittoria di prestigio contro un avversario costruito per ambire al salto di categoria. Le vittorie contro Avellino, Empoli e Pescara certamente hanno portato una ventata di entusiasmo in un ambiente che ha vissuto tante, troppe, amarezze nelle ultime stagioni.

Più di 27mila presenze

E la dimostrazione si vede anche dalla vendita dei tagliandi che sta volando, complici le promozioni attivate dalla società per gli Under 18. Sono più di 7000 i biglietti staccati per la partita di questa sera (la vendita terminerà alle 21) con la Gradinata Nord esaurita mentre nei Distinti rimangono poche centinaia di titoli di accesso disponibili. Quota 30mila presenze è nel mirino. Il "Ferraris" si preannuncia un catino incandescente.