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Aspettando Lautaro, Chivu conferma la sua coppia gol e chiede di più a Bonny: non segna da 3 mesi

Aspettando Lautaro, Chivu conferma la sua coppia gol e chiede di più a Bonny: non segna da 3 mesiTUTTO mercato WEB
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Simone Bernabei
Oggi alle 13:15Serie A
Simone Bernabei

Anche nell'anticipo della 33^ giornata di Serie A Cristian Chivu affiderà le chiavi dell'attacco della sua Inter alla coppia titolare delle ultime settimane. Ovvero Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Una scelta praticamente fissa, da quando capitan Lautaro Martinez si è fermato per il doppio problema al polpaccio con l'inframezzo della doppietta con la Roma.

L'argentino è fuori dalla partita contro il Lecce in poi, come detto con l'eccezione Roma. Sei partite in cui Thuram e Pio Esposito hanno portato in dote 5 gol complessivi. Nessuno, invece, Ange-Yoann Bonny. E anche per questo motivo, il francese ha piano piano perso gerarchie nella mente del tecnico rumeno. Il suo ultimo gol stagionale, dei 5 segnati in campionato, risale al 23 gennaio, quasi 3 mesi fa nel largo successo per 6 a 2 contro il Pisa. Dopo un ottimo avvio l'ex Parma si è inceppato e Chivu, in questo finale di stagione che salvo sorprese accompagnerà l'Inter allo Scudetto, chiederà qualcosa in più al classe 2003.

Intanto c'è attesa per capire se Lautaro Martinez potrà essere in campo già contro il Torino, alla 34^. In questo senso nelle scorse ore ci ha pensato Chivu a dare un aggiornamento sul Toro: "Lauti rispetto ai tempi detti è in regola, la settimana prossima credo che anche lui tornerà sul campo e potrà fare qualcosa di più rispetto a questo momento. Si tratta di giorni, credo 7-8, sta migliorando".

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