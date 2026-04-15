Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano

La sfida di ieri contro la Serbia, vinta per 6-0 dall’Italia Femminile, ha avuto come protagoniste anche la centrocampista Manuela Giugliano e la centrale difensiva Martina Lenzini: la prima ha infatti tagliato il prestigioso traguardo delle 100 presenze in azzurro, mentre la seconda ha messo a segno il suo primo gol con la Nazionale.

“È un momento speciale che porterò sempre nel cuore - ha dichiarato la centrocampista che è stata omaggiata da una maglia speciale - questi traguardi si raggiungono solo con il duro lavoro quotidiano e con la passione che tutte noi mettiamo in campo ogni singolo giorno. Vi ringrazio per aver reso possibile tutto questo e per avermi accompagnato in questo bellissimo viaggio”.

“Quando la palla è entrata sono stata felicissima, mi è proprio scoppiato un sorriso di soddisfazione. Ho provato anche un senso di liberazione, perché è vero che il gol non è una cosa che cerco, ma farlo con questa maglia è sempre speciale. - racconta Lenzini ai canali ufficiali della FIGC - Lo dedico alla mia famiglia, dopo la partita ho trovato tantissimi messaggi nella nostra chat WhatsApp, erano tutti molto felici e partecipi. Li ringrazio perché senza di loro non sarei qui”.

La centrale poi rivolge lo sguardo al prossimo incontro: “È dal cerchio finale di ieri che il mister ci ha indirizzate verso l’appuntamento di sabato, il 99% fatto in Serbia deve diventare 100%, per arrivare poi al 101% perché sarà fondamentale continuare così anche nel doppio impegno di giugno. Le danesi le abbiamo affrontate il mese scorso e conosciamo bene le loro qualità. Da domani inizieremo a lavorare su tutti i dettagli per cercare di portare a casa la vittoria”.