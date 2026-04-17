Paz smentisce contatti con l'Inter, si dipana il futuro di Lewandowski: le top news delle 13

Nico Paz, fantasista del Como, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset, commentando così il cammino della squadra: "Penso che stiamo facendo una buona stagione, non pensavamo di farla così, ma, con il lavoro che facciamo quotidianamente, stiamo facendo qualcosa di ottimo. Vogliamo fare ancora di più. Futuro all'Inter? Non penso a queste cose, provo a fare il mio, non mi concentro su cose esterne. La pressione me la metto io, non c'è mai stato niente di concreto".

Futuro Lewandowski: il Barcellona offre il rinnovo al ribasso

Il Barcellona ha offerto un rinnovo molto al ribasso a Robert Lewandowski, che in stagione ha insaccato 12 gol in Liga in 25 presenze e altri 4 in Champions, visto che attualmente guadagna 20 milioni netti e in casa blaugrana ci sono sempre i conti da tenere in grande considerazione: sul suo tavolo ci sono offerte molto importanti dal punto di vista economico dall’Arabia Saudita e un’offerta molto importante dalla MLS. Stando a Fabrizio Romano, l’agente di Lewandowski, Pini Zahavi, starebbe programmando per le prossime settimane un viaggio in Italia per capire se ci sarà la possibilità di lavorare su un trasferimento in Serie A da qui all’estate o se sarà impossibile. Juve e Milan osservano interessate e intanto studiano una formula economica sostenibile.

Altre brutte notizie per Mateo Retegui

L'attaccante della Nazionale italiana, nonché ex Genoa e Atalanta, si trova costretto ad alzare bandiera bianca e restare ai box: reduce dalla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale 2026, la stagione per lui è finita dopo aver riportato un grave infortunio. Infatti, il bomber in forza all'Al-Qadisiyah ha riportato la frattura della tibia sinistra durante l'ultimo match della Saudi Pro League, terminato 2-2. Stop di due mesi, quindi si conclude qui per lui una stagione da 16 gol in 28 presenze.