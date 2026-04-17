TMW Casarano-Cajazzo, dal no alla Serie B ad un playoff da affrontare. In attesa dell'estate

Ismael Cajazzo è rimasto al Casarano al termine della sessione invernale di calciomercato nonostante l'interesse manifestato da tre società di categoria superiore. L'esterno di centrocampo classe 2004 è stato cercato da Padova, Modena e Salernitana, ma la permanenza in Serie C presso la società pugliese ha rappresentato la continuità di un progetto che sta portando frutti importanti.

Una stagione in crescita a Casarano

I numeri confermano la crescita di Cajazzo nella stagione in corso: quattro gol e un assist nelle 32 apparizioni in Serie C Girone C testimoniano il contributo tecnico dell'esterno canadese. In continuità con i 6 gol e i 7 assist in 27 apparizioni nella passata stagione, conclusa con la promozione in Serie C.

Playoff aritmetici e ambizioni future

Il Casarano, posizionato al settimo posto, ha già conquistato aritmeticamente la qualificazione ai playoff. Il progetto della società pugliese punta su elementi come Cajazzo per prolungare il cammino nella fase più complessa della stagione. L'esterno, però, ha ancora il contratto in scadenza al 30 giugno 2027, nonostante rappresenti un asset tecnico centrale. Il mercato, infatti, guarda a lui con interesse.