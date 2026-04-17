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Tesser e la volata verso la Serie A: "Venezia primo. Poi bagarre a tre per il secondo posto"
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Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Attilio Tesser, tecnico dalla lunghissima esperienza in Serie B e Serie C, ha analizzato la corsa verso la massima serie:
"Penso che il primo posto sarà del Venezia. Per il secondo posto c'è bagarre: il Frosinone ha una chance importante contro il Modena. Sarà battaglia fino alla fine con il Monza. E poi c'è il Palermo: un potenziale fortissimo e un allenatore preparato, sta arrivando e può essere la sorpresa. Ma Catanzaro e Frosinone sono le due rivelazioni della Serie B".
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