Team Altamura, Ninivaggi: "Annata straordinaria. Futuro Mangia? A fine campionato"

Franco Ninivaggi, presidente del Team Altamura, ha fatto il punto della stagione della formazione pugliese ospite dei microfoni di AntennaSud: "Abbiamo portato a termine un’annata straordinaria. La salvezza è arrivata con largo anticipo, esattamente come l’anno scorso, ma quest’anno i punti sono di più e gli spunti positivi anche. Il progetto era chiaro fin dall’inizio: dare continuità a quanto fatto negli anni precedenti, tenendo un profilo basso, puntando sui giovani e rendendo sostenibile la categoria per una realtà come la nostra. Siamo stati fortunati, ma anche un po’ bravi. Nonostante le difficoltà dell’estate e qualche socio che ha mollato, abbiamo rilanciato e i risultati si vedono".

Sulle plusvalenze e sui giovani valorizzati: "Quest’anno abbiamo lanciato tanti giovani e ne abbiamo venduti di importanti. Da Siletti, ceduto al Padova, a Doumbia, già passato al Genoa. Entrambi sono rimasti a terminare il campionato con noi, ma la società otterrà preziose plusvalenze. Non sono solo loro: quasi tutti i nostri ragazzi sono attenzionati da club di Serie B e Serie A. Michele Grande, per esempio, è inseguito da diverse società importanti. Questo ci riempie d’orgoglio perché conferma che la nostra strada è quella giusta".

Sul futuro e sulla continuità: "Il direttore sportivo Lauriola e il mister Mangia hanno fatto benissimo. Con loro ci siamo detti all’inizio dell’anno che non avremmo parlato del futuro prima della fine del campionato, per lasciare serenità a tutti. Ora che il campionato è concluso, ci sederemo a parlare con l’idea di proseguire insieme questo percorso. Vogliamo dare continuità a quanto di buono è stato fatto. Non smantelleremo la squadra. Alcuni giovani attenzionati resteranno per continuare il percorso di crescita. Certamente di qualcuno dovremo privarci se arriverà l’offerta giusta, perché dobbiamo sostenerci economicamente. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, fare meglio e rendere il calcio ad Altamura sempre più sostenibile e attrattivo".