Collegio di Garanzia CONI: respinto il ricorso della Triestina. Interrotto quello della Ternana

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Avv. Vito Branca (quanto ai Ricorsi nn. 25/2023, 63 e 86/2025, nonché 2, 3, 9, 10, 14 e 19/2026) e dal prof. avv. Angelo Maietta (quanto ai Ricorsi nn. 39, 48, 59 e 61/2025), all’esito della sessione di udienze tenutasi in data 21 aprile 2026, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. n. 2/2026, presentato, in data 15 gennaio 2026, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 9 dicembre 2025, Registro procedimenti n. 0062/CFA/2025-2026, e, quanto alle motivazioni, il 16 dicembre 2025, con decisione n. 0063/CFA-2025-2026, con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0085/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 ottobre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 3 novembre 2025, con la quale è stata irrogata, nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE IN € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

HA DICHIARATO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO A CAUSA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA TERNANA CALCIO S.R.L. in relazione al ricorso iscritto al R.G. n. 14/2026, presentato, in data 27 febbraio 2026, dalla Ternana Calcio S.r.l. contro la Federazione italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0084/CFA-2025-2026, notificata in data 30 gennaio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC n. 0121/TFNSD-2025-2026 del 18 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della Ternana Calcio S.r.l., la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel campionato 2025/2026;