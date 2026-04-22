TMW Radio Massimo Paganin: "Inter, Chivu ha lavorato molto su sé stesso e dovrà confermarsi"

L'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin si è soffermato per commentare i temi inerenti ad Inter-Como, gara di Coppa Italia di ieri a TMW Radio, durante Maracanà.

Che cosa ti ha colpito maggiormente di Inter-Como di ieri?

"È un dispiacere che qualcuno consideri meno la prestazione del Como dopo la vittoria dell'Inter. È stata una bellissima partita, uno vero spot per il nostro calcio. Nel finale di partita i nerazzurri hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, rendendo la gara ancora più avvincente. I nerazzurri si sono dimostrati più forti dal punto di vista mentale e nella profondità della panchina, ma il Como ha certificato tutto ciò che ha fatto in questa stagione; non so quanti altri allenatori avrebbero portato questa squadra a giocare così. Il calcio espresso ieri sera è stato straordinario sotto ogni punto di vista".

Qualcuno ha criticato le scelte iniziali di Chivu. Aveva veramente commesso degli errori?

"Le letture del giorno dopo non vanno mai bene dato che non si sbaglia mai. Chiunque avesse messo in campo sarebbe andato in difficoltà nei primi sessanta minuti, poi è chiaro che i cambi facciano la differenza. Lui ha messo in campo la formazione piu idonea e poi successivamente ha fatto gli aggiustamenti più adatti. Fino a poco tempo fa Chivu allenava le giovanili dell'Inter, mentre ora riesce ad esprimere sé stesso al meglio in ambiente in cui si trova benissimo. Ha dato identià e forza a questo gruppo per vincere il campionato. Forse tutte le critiche dell'inizio gli hanno dato quella spinta per fare questa grande stagione".

Che demeriti ha avuto il Como?

"Il Como non è più riuscito ad alzare il baricentro nel finale, ma non bisogna dimenticare il valore dell'avversario. L'Inter ha giocatori di altissimo livello abituati a giocare per vincere, mentre i biancazzurri hanno speso molte più energie mentali prima di arrivare a questa sfida. Negli ultimi venti minuti infatti hanno faticato molto e non sono più riusciti a superare la metà campo".

Chivu al primo anno completo come allenatore di Serie A, sta conquistando un campionato ed è in finale di Coppa Italia. A che livello è?

"Lui lavora molto su sé stesso e mi auguro che possa vincere tanto. Dovremo però aspettare i prossimi campionati per dare un giudizio, dato che i grandi tecnici sono tali quando riescono a vincere anche nel lungo periodo. Non è facile confermarsi, tanto che anche Inzaghi ha vinto solo uno scudetto alla fine. Da Chivu ci si aspetta molto e anche dall'eliminazione in Champions League, che brucia, potrà trarre degli insegnamenti".