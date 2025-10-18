Modena, Catellani: "Squadra isolata in vista di Palermo. Per questo oggi non parla Sottil"

Anziché Andrea Sottil, quest'oggi in casa Modena alla viglia del big match a Palermo, ha preso la parola in conferenza stampa il direttore sportivo Andrea Catellani:

“Questa settimana ci abbiamo tenuto ad isolare la squadra per far sì che fosse il più possibile concentrata sulla partita di Palermo. Questo è il capitolo conclusivo di una settimana diversa dalle altre e per questo oggi ci sono io in conferenza stampa al posto di mister Sottil.

Andremo al Barbera per fare una grande partita, i ragazzi sono fieri di arrivarci da primi in classifica, se lo sono meritati. Avremo di fronte probabilmente la squadra più forte del campionato, costruita molto bene, ma ci arriviamo nelle migliori condizioni per giocarci le nostre carte, con consapevolezza e entusiasmo.

Mister Sottil è riuscito a dare tante cose alla squadra, prima di tutto ha portato una coerenza a livello di gioco e intensità. E’ un tecnico molto esigente nel quotidiano, alza tanta l’attenzione dei calciatori e dell’ambiente, ci sta portando ad un livello alto di ambizione e cultura del lavoro“.