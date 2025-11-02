Modena, Sottil: "Risultato meritato. È stato un bel pomeriggio"

Al termine di Modena-Juve Stabia, sfida vinta dai padroni di casa con un netto 3 a 0, il tecnico Andrea Sottil ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi, che con questi 3 punti sono meritatamente tornati in vetta alla classifica di Serie BKT:

“I ragazzi sono sempre bravi ad archiviare la partita passata, si sono allenati molto bene e oggi hanno disputato l’ennesima ottima gara contro una squadra forte. Il risultato è meritato, abbiamo avuto tante occasioni importanti e subito poco. Ringrazio i nostri tifosi, sono un valore aggiunto e gli abbiamo regalato una grande prestazione, è stato un bel pomeriggio“. Le dichiarazioni son state riprese dai colleghi di modenacalcio.