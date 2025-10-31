TMW Radio Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti

Luciano Spalletti in conferenza stampa da nuovo tecnico della Juventus ha ammesso: "Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? Lo commentavamo con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo. Mancano ancora 29 partite, sono tante. Nei miei tanti anni di carriera ne ho viste di tutti i colori: non vedo perché io mi debba accontentare". Ma ce la può fare il tecnico di Certaldo? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "In questo campionato possiamo vederne di tutti i colori. E' un campionato difficile, la Juve non è più forte delle altre squadre ma Spalletti fa bene a parlare così. Va coltivata la speranza, bisogna essere umili, cogliere le opportunità, devi essere pronto a sfruttare le occasioni. Se le altre cedono il passo, la Juve si deve inserire, ha un ottimo organico".

Daniele Garbo: "Uno deve sempre pensare ai traguardi massimo, poi fai in tempo a ridimensionarti. Fa bene uno come Spalletti, un tecnico ottimo, a pensare in grande. Questa Juve però a mio avviso non può lottare per il titolo. A meno che Spalletti non sia Re Mida, ne vedo almeno due più forti".

Massimo Bonanni: "E' un discorso logico, entra in un contesto Juve dove sono abituati a lottare per vincere. Fa bene a dire certe cose. Per me non ci crede neanche lui ma lo devi dire per forza lì. Inter e Napoli sono più forti, il ritardo c'è, devi vincere gli scontri diretti e ancora di più, ma entri in uno spogliatoio deluso e fa bene a dire certe cose a quel gruppo".

Paolo De Paola: "Sulle parole di Spalletti dico che fa bene a dire certe cose, perchè è possibile, ma non deve perdere più terreno ed essere subito incisivo. Spalletti ci ha abituato a queste cose".

Massimo Orlando: "Sul discorso Scudetto dico di sì, ci sono squadre più forti come Inter e Napoli, ma ha tutto il tempo per rientrare. Se ha accettato un contratto di otto mesi, per rimettersi in gioco, vuol dire che è carico ed è importante questo sulle motivazioni per tornare avanti".

Simone Braglia: "Per me può rientrare. Mi soffermerei su un altro aspetto però: non ho capito gli otto mesi soli di contratto a un tecnico che nella sua carriera può vantare un curriculum invidiabile. Non capisco poi da chi è stato scelto, se da Elkann, Comolli o altri. Vuole rimettersi in gioco Spalletti, ma ritengo che avrebbe avuto l'opportunità di lavorare per il futuro con un contratto da subito più lungo. Vedremo, se Spalletti darà un'identità, può rientrare. Per me comunque non c'è stata unione in società sulla scelta di Spalletti".