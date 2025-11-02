Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
È da poco terminato il primo tempo di Roma-Inter, match delle 12:30 valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A Women. Decide per il momento a favore delle capitoline la rete di Marta Pandini al 4'
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Milan-Lazio 4-2
2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)
Como Women-Genoa 2-1
34’ rig Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)
In corso
Roma-Inter 1-0
4' Pandini
Domenica 2 novembre
Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Milan 6*, Lazio 6*, Como Women 6*, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Genoa 3*, Ternana Women 0
* una gara in più
