Di Carlo amareggiato dopo Gubbio-Ternana: "Rigore inesistente, ma orgoglioso dei miei"

Partita ricca di emozioni nel derby del Barbetti, dove Gubbio e Ternana si dividono la posta in un 3-3 spettacolare. Per tre volte i rossoblù passano in vantaggio e per tre volte vengono raggiunti dagli avversari. In sala stampa, mister Domenico Di Carlo analizza con lucidità e amarezza una gara intensa e combattuta: “Credo che il risultato sia giusto, entrambe le squadre hanno dato tutto. Abbiamo affrontato un avversario di grande qualità, mettendo in campo tecnica, ardore e voglia di vincere".

Il tecnico eugubino, però, non nasconde la delusione per il rigore concesso alla Ternana nel recupero, decisivo per il pareggio: “L’ho rivisto su Sky: è una follia. La palla la prendiamo noi e la rinviamo, non c’è alcun contatto falloso. Non posso rimproverare nulla all’arbitro, ma questa decisione è incomprensibile. Ad Arezzo non ci hanno dato un rigore sei volte più netto".

Nonostante l’amarezza, Di Carlo sottolinea i progressi della squadra: “Siamo in crescita, come dimostrano i tre gol di oggi e quelli di Carpi. Minta è stato straordinario, ma tutti hanno dato il massimo. Questo è il Gubbio che voglio vedere, grintoso e orgoglioso".

Il tecnico chiude con equilibrio: “Non cerchiamo alibi: l’errore può farlo chiunque, anche l’arbitro. Ma quel rigore non esiste. Ci teniamo il punto, con la consapevolezza che i tre li meritavamo tutti".