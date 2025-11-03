Salernitana, Raffaele: "In difficoltà nel primo tempo, peccato per non aver segnato nella ripresa"

L'allenatore della Salernitana Giuseppe Raffaele è intervenuto in sala stampa per commentare il pareggio sul campo del Latina. Ecco le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo abbiamo avuto grosse difficoltà a stare in campo. Nella ripresa ci siamo corretti. Non siamo riusciti a essere subito propositivi, soffrendo alcune dinamiche. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Nel secondo tempo abbiamo avuto il dominio, creando più di un’occasione e gestendo bene il gioco. Mi è piaciuta la reazione della squadra, peccato solo non essere riusciti a segnare il gol che ci avrebbe permesso di portare a casa la vittoria. Su questo campo non è mai facile fare risultato".

Sulle assenze: "Quando mancano due giocatori importanti come Capomaggio e De Boer, nella stessa zona di campo, non è mai semplice. Ma voglio fare i complimenti al giovane Di Vico, che si è disimpegnato molto bene quando è stato chiamato in causa. Oggi hanno ruotato tutti nei novanta minuti, ma non siamo riusciti a trovare la via della rete come nelle partite precedenti".

Sulla scelta di Knezovic: "Knezovic è più un attaccante, una mezz’ala offensiva che un mediano. Ogni partita scendiamo in campo per cercare di vincere e regalare una gioia ai nostri tifosi. Purtroppo oggi non ci siamo riusciti, ma continuiamo su questa strada".