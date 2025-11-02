Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
È finito pochi minuti fa il primo tempo di Juventus-Ternana Woman, match delle ore 15 valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A Woman. Al 45' il risultato è di 1-0 per le bianconere grazie al gol nel recupero di Cambiaghi.
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Milan-Lazio 4-2
2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)
Como Women-Genoa 2-1
34’ rig Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)
Roma-Inter 3-0
4' Pandini, 67' Dragoni, 90'+4 Giugliano
In corso
Juventus-Ternana Women 1-0
45'+1 - Cambiaghi
Domenica 2 novembre
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
