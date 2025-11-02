TMW
Sampdoria, Lombardo torna nel club: ecco quale sarà il suo ruolo in blucerchiato
TUTTO mercato WEB
Arrivano dettagli in merito al ruolo che Attilio Lombardo andrà a ricoprire alla Sampdoria dopo il suo rientro in blucerchiato. L’e calciatore entra lato Sampdoria e non nello staff tecnico.
Lombardo avrà un contratto a medio/lungo termine e svolgerà anche il ruolo di collaboratore tecnico per integrare lo staff di Gregucci e Foti, ma in realtà il suo ruolo sarà di visione, di più ampio respiro nell’ottica di individuare una figura che incarni i valori del club blucerchiato e fungendo al tempo stesso come raccolto tra prima squadra e Academy.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile