TMW Sampdoria, Lombardo torna nel club: ecco quale sarà il suo ruolo in blucerchiato

Arrivano dettagli in merito al ruolo che Attilio Lombardo andrà a ricoprire alla Sampdoria dopo il suo rientro in blucerchiato. L’e calciatore entra lato Sampdoria e non nello staff tecnico.

Lombardo avrà un contratto a medio/lungo termine e svolgerà anche il ruolo di collaboratore tecnico per integrare lo staff di Gregucci e Foti, ma in realtà il suo ruolo sarà di visione, di più ampio respiro nell’ottica di individuare una figura che incarni i valori del club blucerchiato e fungendo al tempo stesso come raccolto tra prima squadra e Academy.