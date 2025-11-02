Bologna, Castro: "In settimana ho parlato con Immobile, questa doppietta è per lui"

Santiago Castro ha deciso il derby emiliano tra Parma e Bologna con la sua prima doppietta in Serie A. L'attaccante rossoblù, al termine del match, ha commentato così il match al microfono di DAZN: "Questa settimana ho parlato con Ciro e mi ha detto che non devono essere sempre belli i gol, ma anche sotto porta. E ho fatto gol per lui. Sono contento per la squadra, abbiamo lavorato bene, nonostante il gol subito subito. Si vede che la squadra è unita e andiamo tutti verso lo stesso obiettivo. E' la prima doppietta per me qui, dobbiamo continuare a pensare a giovedì ora che abbiamo una bella partita in casa".