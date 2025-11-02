Bertotto ricorda Galeone: "Un visionario del calcio italiano"

Il mondo del calcio italiano si è stretto oggi nel cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, morto all’età di 84 anni. Tra i tanti messaggi di affetto e riconoscenza, spiccano le parole di Valerio Bertotto, attuale allenatore del Picerno, che ai microfoni di TuttoC.com ha voluto rendere omaggio a quello che considera un vero maestro di vita e di calcio.

“Il calcio italiano perde un visionario, una persona che ha lasciato traccia di sé in un’epoca importante del nostro sport”, ha dichiarato Bertotto con profonda emozione. “Galeone viveva la vita e la professione intensamente, ma con leggerezza. Lo ricordo sul campo di allenamento, concentrato e appassionato, ma anche capace di interrompere tutto per cercare quadrifogli come segno di portafortuna. Era una persona così: profonda e ironica al tempo stesso".

Bertotto, che con Galeone ha condiviso esperienze fondamentali nella propria carriera, ha voluto ricordare anche i momenti sportivi che li legano: “Ho vinto un campionato di Serie B insieme a lui, e quella stagione resterà per sempre nel mio cuore. Mi ha insegnato che il calcio è prima di tutto un pensiero, un’arte di equilibrio tra rigore tattico e libertà d’espressione".

Infine, l’allenatore del Picerno ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Galeone: “Faccio le mie condoglianze più sincere. Se ne va un grande uomo e un allenatore che ha ispirato intere generazioni".