Bari, Meroni: "Tre punti fondamentali, il Bari sta ritrovando fiducia e solidità"

Il difensore del Bari, Andrea Meroni, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Radiobari dopo la vittoria dell’ultima giornata contro il Cesena, sottolineando il valore del successo e la crescita del gruppo: “Questi tre punti sono fondamentali - ha esordito -. È un buon punto di partenza per dare continuità al nostro cammino e continuare ad alzare il livello delle prestazioni. Venivamo da un periodo non semplice, ma stiamo pian piano uscendo dalle difficoltà grazie ai risultati, che sono vitali per il morale”.

Meroni ha evidenziato anche i progressi della squadra in fase difensiva, decisivi per tornare competitivi: “Nel secondo tempo siamo stati più compatti e coraggiosi. I tre punti non sono arrivati per caso: è stata una partita equilibrata e sapevamo che l’episodio decisivo dovevamo costruircelo noi. Vincere contro una squadra reduce da cinque successi esterni consecutivi dà ulteriore fiducia e conferma che siamo sulla strada giusta”.