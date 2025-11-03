Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, che fatica a Verona. Chivu a -1 dal Napoli: "Per una volta siamo stati fortunati"

Inter, che fatica a Verona. Chivu a -1 dal Napoli: "Per una volta siamo stati fortunati"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:38
Daniele Najjar

Con grande fatica e qualcosa in più di un pizzico di fortuna, ma l'Inter strappa tre punti al Verona al termine di una battaglia che poteva costare cara. Alla fine a deciderla è una rocambolesca autorete di Frese al 94'. L'Inter approfitta così del passo falso del Napoli nonostante una gara che sembrava ormai indirizzata sul pareggio, portandosi a -1 dagli azzurri (alla pari con il Milan.

Gran gol di Zielinski, ma risponde Giovane
La squadra di Chivu aveva iniziato bene la partita, con 3 chance create nel primo quarto d'ora. Carlos Augusto imbuca per Zielinski, ma Montipò la devia in angolo con un bel riflesso. Al 7' Calhanoglu pesca Lautaro sulla linea del fuorigioco, l'argentino anticipa Montipò in pallonetto, ma Nelsson salva sulla linea. I nerazzurri controllano il possesso e trovano varchi: al 12' Sucic inventa ancora per Lautaro, il cui tiro dal limite è centrale e debole. Al 16' ecco il gol: Calhanoglu batte un calcio d'angolo dalla sinistra cercando la botta al volo dal limite di Zielinski, il polacco lascia partire un destro con il piatto del piede che si insacca alle spalle di Montipò, sotto la traversa. Luis Henrique si accende a destra, crossa per Bastoni che di testa trova la pronta risposta di Montipò. Botta e risposta: Giovane per Frese da corner, altro colpo di testa che Sommer para. A pareggiare i conti ci pensa un lampo di Giovane: il brasiliano al 40' punta Bastoni saltandolo, per poi scaricare un bolide sotto all'incrocio dei pali da posizione defilata. Non è finita qui: Belghali in pieno recupero trova Orban nel cuore dell'area, il nigeriano colpisce il palo con un bel diagonale.

Battaglia in campo, la decide un autogol
Chivu cambia nella ripresa: dentro Dumfries, Pio Esposito e Barella per Luis Henrique, Bonny e Zielinski. L'Inter gira palla, ma cresce la frenesia. Bisseck rischia il rosso su Giovane lanciato a rete. Entra anche Dimarco, fischiatissimo dal pubblico di casa. cerca Esposito, che di testa manda alto di poco. Lo stesso Dimarco calcia dal cuore dell'area, Montipò risponde ancora presente. Il finale è concitato, ma confusionario. Frattesi entra ed è subito pericoloso di testa. In pieno recupero ecco il gol del sorpasso: Barella scodella al centro: Frese involontariamente devia con la testa un pallone che si insacca alle spalle di Montipò per il 2-1 nerazzurro.

Chivu ammette: "Per una volta siamo stati fortunati"
Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, a fine partita ha analizzato così la gara in conferenza stampa: "L'espressione della partita non è sempre come vuoi tu. C'è anche la bravura dell'avversario, la qualità che ha l'Hellas, allenata bene da Zanetti, sa molto bene cosa fare e lo fa molto bene. Hanno sofferto tutte tranne forse la Lazio contro questa squadra, che ha qualità e intensità, ti può mettere in difficoltà sempre. Abbiamo deciso di non prenderci dei rischi cercare di farli venire a prenderci più alti e colpirli quando non erano in un blocco basso. Siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo avuto l'occasione di chiuderla con Bastoni. Poi magari sull'unica palla lunga che non siamo andati a giocare abbiamo perso palla prendendo gol. Loro hanno fatto molto meglio di noi nel secondo tempo, hanno alzato il baricentro, prendendo tutte le seconde palle, hanno avuto coraggio ci hanno un po' sorpreso con il loro atteggiamento e l'abbiamo aggiustata con i cambi, ma abbiamo fatto accerchiamenti senza fare più di tanto. Siamo contenti perché per una volta siamo stati anche fortunati per una volta".

Verona, Zanetti: "Vado a casa fiero"
Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, parla di orgoglio per la prestazione dei suoi: "Rammarico? Nasce dal risultato e basta, abbiamo fatto una gara incredibile contro una squadra al top in Europa, gli episodi hanno fatto la differenza. Cosa posso dire alla mia squadra? Dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia. Questa squadra ha un potenziale importante. Difficile farlo quando non arrivano i risultati. Almeno 7 gare fino a qui avremmo meritato di vincere. Dovremo essere lucidi, il campionato deve iniziare adesso. Ho preso i complimenti da Chivu e dagli avversari, ma contano i punti. Il giramento di scatole è enorme, ma ho grande orgoglio".

Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
