Cesena, Mignani: "Dopo partite come queste devi portare a casa qualcosa"

Si interrompe la serie positiva del Cesena superato al San Nicola di Bari per 1-0 subendo la terza sconfitta stagionale. Michele Mignani a fine partita è amareggiato. Ecco la sue dichiarazioni in sala stampa:

"Cosa non ha funzionato oggi? Semplicemente il fatto che loro hanno fatto goal e noi no. Questo non ha funzionato e purtroppo nel calcio è l'unica cosa che conta. Ho dei ragazzi che quando entrano in campo danno tutto ciò che hanno: a volte può succedere che ti riescono le cose migliori, a volte può succedere che ti riescono le cose peggiori. Sotto l'aspetto dell'approccio alla partita, della voglia di stare in campo, della voglia di correre, di aiutarsi e di combattere, io però non ho niente da dire ai ragazzi.”

Poi prosegue la sua analisi: “Resta il rammarico, il dispiacere e la rabbia, perché quando fai partite come questa devi per forza portare a casa qualcosa. Se succede questo, come in parte era successo con la Reggiana, dove non concedi niente e perdi, vuol dire che qualcosa ci manca, che un pezzettino ci manca. Proveremo a lavorare su quello che ci manca, ma non è detto che si riesca sempre a colmare.”