Panchina cercasi: da Mancini a Xavi, i 50 nomi dall'Italia e dal mondo
È saltata la seconda panchina di Serie A, con Patrick Vieira che ha lasciato il Genoa pochi giorni dopo l'esonero di Igor Tudor dalla Juventus. Il francese pertanto si aggiunge a una lista già prestigiosa di allenatori liberi. Tanti nomi grossi ancora in cerca di un nuovo progetto, inevitabilmente a stagione in corso. Vediamo nel dettaglio i 50 nomi più interessanti ancora liberi:
Aurelio Andreazzoli (71 anni, Italia)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Daniele Bonera (44 anni, Italia)
Roberto Breda (55 anni, Italia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Eugenio Corini (55 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Daniele De Rossi (42 anni, Italia)
Lucien Favre (67 anni, Svizzera)
Urs Fischer (59 anni, Svizzera)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Moreno Longo (49 anni, Italia)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Roberto Mancini (60 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Francesco Modesto (43 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)
Guido Pagliuca (49 anni, Italia)
Raffaele Palladino (41 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Svezia)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Paolo Vanoli (53 anni, Italia)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
