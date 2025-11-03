Milan salvato anche da Maignan, Allegri: "Abbiamo il miglior preparatore sui rigori"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali della società rossonera dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma nella partita valevole per la 10^ giornata di Serie A. Partendo da un ricordo personale di Galeone: "Avrei tante parole per il mister. Un rapporto durato più di 30 anni, dal 1991 da quando sono tornato a Pescara. È stato un rapporto sia professionale che umano. Quindi per me oggi è un giorno veramente triste e sono molto dispiaciuto che il mister oggi ci abbia lasciati".

Avevate deciso di gestire così la partita?

"Si, è normale che quando non prendi gol le occasioni le fai. Bisogna migliorare e capire come mai nei primi 35 minuti, nonostante la grande pressione della Roma, bisognava giocare meglio ma invece eravamo molto imbambolati. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Questo però è un passaggio della crescita della squadra e essere convinta delle qualità che ha e lavorare meglio in queste situazioni di partita".

Che significa l'abbraccio con Maignan?

"Per arrivare in fondo agli obiettivi bisogna passare per queste partite. I ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi. Adesso bisogna festeggiare ma da martedì bisogna pensare a Parma".

C'è un segreto dietro al rigore parato da Maignan?

"Ma no perché Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta".