Milan, il match winner Pavlovic racconta il gol alla Roma: "Mi piace fare questo tipo di corse"
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, con il suo gol ha deciso la partita contro la Roma valevole per la 10^ giornata di Serie A. E al termine del match il centrale serbo ha parlato ai canali ufficiali della società rossonera: "Sento tanta emozione, sono molto contento. Per il gol e per la vittoria. Andiamo avanti e proviamo a vincere più partite possibili".
Cosa è successo nell'azione del gol? Come nasce l'idea?
"Mi piace fare queste tipo di corse. Ho fatto gol e sono molto contento".
A fine partita siete corsi tutti ad abbracciare Maignan.
"C'è una bell'atmosfera in squadra. Siamo tutti contenti per Maignan che ha parato il rigore. Adesso andiamo avanti".
