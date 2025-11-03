Milan, il match winner Pavlovic racconta il gol alla Roma: "Mi piace fare questo tipo di corse"

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, con il suo gol ha deciso la partita contro la Roma valevole per la 10^ giornata di Serie A. E al termine del match il centrale serbo ha parlato ai canali ufficiali della società rossonera: "Sento tanta emozione, sono molto contento. Per il gol e per la vittoria. Andiamo avanti e proviamo a vincere più partite possibili".

Cosa è successo nell'azione del gol? Come nasce l'idea?

"Mi piace fare queste tipo di corse. Ho fatto gol e sono molto contento".

A fine partita siete corsi tutti ad abbracciare Maignan.

"C'è una bell'atmosfera in squadra. Siamo tutti contenti per Maignan che ha parato il rigore. Adesso andiamo avanti".