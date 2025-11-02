Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic è diventato Bastoni, Dybala protagonista in negativo

Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic è diventato Bastoni, Dybala protagonista in negativoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:52Serie A
Dimitri Conti

Risultato finale: Milan-Roma 1-0

MILAN (a cura di Dimitri Conti)

Maignan 7,5 - Annusa la nottataccia vedendosi arrivare quelli della Roma da ovunque per quasi tutto il primo tempo. Quando il peggio sembra passato, rigore. Ma Dybala è ipnotizzato.

De Winter 6 - Dopo quella contro il Pisa, ecco un'altra serata da titolare a San Siro. E stavolta è più fortunata: avvio di sofferenza come tanti altri, cresce col passare dei minuti.

Gabbia 6,5 - Anche nei momenti di maggior affanno del Diavolo, di fatto per tutto il primo tempo, tiene dritta la barra. Attento fino all'ultimo istante, si sta confermando.

Pavlovic 7,5 - Sta completando la sua trasformazione in Bastoni e contro la Roma esibisce uno stato di mutazione avanzata, accompagnando Leao fino al gol che sblocca il match.

Saelemaekers 6 - Il duello che mette in scena con Wesley è di quelli tutti da gustarsi, tra accelerazioni violente e anche qualche scatto di nervosismo. Alla fine non ci sarà un vincitore.
Dall'87' Athekame sv.

Fofana 5 - Fonte di inesauribile dinamismo, ha sul piede il pallone per il 2-0 già a fine primo tempo, ma manca la porta. Poi sfiora il patatrac, mandando la Roma a battere un rigore.

Modric 6,5 - Meno appariscente di altre volte, riesce però a fornire la sua esperienza sia quando il Milan ha la palla che no. Mezzo punto in più per la serenità che ha in certi frangenti.

Ricci 6 - Tra i più in difficoltà nella prima parte del match, con il migliorare del gioco rossonero risulta molto meno in affanno. In ogni caso copre sempre bene la sua zona di campo.

Bartesaghi 6,5 - Sotto pressione nella mezz'ora iniziale, quando cresce il Milan lo fa anche lui. E serve un pallone al bacio che Fofana non tramuta nel 2-0 per imprecisione.

Nkunku 6 - Ecco finalmente la grande occasione da titolare anche in campionato. Inglobato nella sofferenza iniziale, con la crescita dei compagni sale anche la sua prestazione. Da rivedere.
Dall'84' Loftus-Cheek sv.

Leao 7 - Sul prato di San Siro c'è un salvagente, cercato di continuo dai compagni in difficoltà. Strappa in fuga solitaria verso l'1-0, imprendibile a lungo. Cala un po' nella ripresa.

Massimiliano Allegri 6,5 - L'avvicinamento alla partita è maledetto, considerando che apprende della scomparsa del suo mentore e amico Galeone appena prima di scendere in campo. Il Milan si presenta in ritardo di una quarantina di minuti all'appuntamento col match, riuscendo però a resistere nel difficoltoso inizio e a colpire alla prima occasione, ribaltando il termometro della contesa e affidandosi anche al proprio portiere per sfangarla. Un classico di Allegri, insomma.

ROMA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Svilar 6,5 - Quasi mai impegnato nei primi 45 minuti, può fare poco sul tocco vincente di Pavlovic a due passi dalla porta. Ad inizio ripresa evita la goleada con un paio di ottimi interventi, risultando nel complesso il migliore dei suoi.

Mancini 5,5 - Dopo un avvio promettente per solidità e impostazione, soffre nel momento in cui il Milan comincia ad attaccare con maggiore frequenza nella sua zona.

Ndicka 5 - Non una serata esaltante per il centrale del trio difensivo di Gasperini. Poco lucido sia nell'area avversaria (fallisce di poco una bella occasione su cross di Soulé) che nella sua, chiudendo male su Leao nell'azione dell'1-0.

Hermoso 6 - Sul gol di Pavlovic in cui si divide le responsabilità con Ndicka, per la mancata chiusura su Leao. Si riscatta ampiamente nella ripresa, evitando il 2-0 con un salvataggio sulla linea di porta su zampata di Leao. Dall'85' Tsimikas sv.

Celik 5 - Schierato nel suo antico ruolo di esterno destro, mostra inizialmente buona intraprendenza. Da un suo pallone perso, però, nasce l'azione che sblocca la gara. La sua prova appare ancora più negativa dopo l'intervallo. Dal 76' Dovbyk 6 - Entra per fungere da buona al centro dell'area milanista e, nel poco tempo a disposizione, svolge positivamente questo compito.

El Aynaoui 5,5 - Gasperini gli dà fiducia dal primo minuto e il numero 8 non ripaga a dovere il suo mister. Piuttosto in ombra, in mezzo al campo ma anche a livello di inserimenti offensivi. Dal 51' Pellegrini 6 - Buon impatto dell'ex capitano giallorosso, che aumenta la qualità sulla trequarti e propizia il rigore che poteva valere l'1-1.

Koné 5,5 - In mezzo al campo mostra buona fisicità, ma è meno dominante del solito. Serata non indimenticabile per il francese.

Wesley 5,5 - Qualche iniziativa sulla corsia di sinistra, ma senza creare eccessivi patemi alla difesa di Allegri. Gli avversari, sulla sua fascia di competenza, gli prendono sempre meglio le misure.

Soulé 5,5 - Dal fonte destro dell'attacco mette in mezzo sempre dei palloni invitanti, che i compagni non sfruttano a dovere. Non si accende però come in molte altre occasioni. Dal 51' Bailey 5,5 - L'ex Aston Villa dovrebbe dare nuova verve all'attacco giallorosso, ma non riesce nel suo intento.

Cristante 5,5 - Inizio col botto, avendo subito un'occasione da gol. Per il resto, la sua prova si fa sempre meno impattante anche per la crescita del centrocampo milanista che lo limita al meglio.

Dybala 4,5 - La Joya è il protagonista in negativo del match in maglia giallorossa. Pesano inevitabilmente i suoi errori sotto porta nel primo tempo, ma soprattutto il rigore fallito nel finale. Dall'85' Baldanzi sv.

Gian Piero Gasperini 5,5 - Poteva essere la partita in grado di far decollare la sua Roma e invece arrivano 0 punti e tanti rimpianti. Pesa no gli errori in fase conclusiva in una prima mezzora da sogno, oltre ad un avvio di ripresa da horror.

Articoli correlati
Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"... Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"
Milan-Roma, a breve in conferenza stampa arriva Gasperini Milan-Roma, a breve in conferenza stampa arriva Gasperini
Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"... Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"
Altre notizie Serie A
Il tempismo di Dybala che non fa felice Gasperini: primo errore su 19 rigori. E torna... Il tempismo di Dybala che non fa felice Gasperini: primo errore su 19 rigori. E torna il problema del gol
Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per il risultato. Dybala? La cosa peggiore è l'infortunio"... Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per il risultato. Dybala? La cosa peggiore è l'infortunio"
Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"... Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"
Milan-Roma, a breve in conferenza stampa arriva Gasperini Live TMWMilan-Roma, a breve in conferenza stampa arriva Gasperini
Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"... Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"
Milan-Roma, tra poco Allegri sarà presente in conferenza stampa Live TMWMilan-Roma, tra poco Allegri sarà presente in conferenza stampa
Capello: "All'inizio una grande Roma, il Milan sembrava senza senso. Poi si è svegliato"... Capello: "All'inizio una grande Roma, il Milan sembrava senza senso. Poi si è svegliato"
Serie A, la classifica aggiornata: la Roma perde a San Siro e si fa raggiungere dal... Serie A, la classifica aggiornata: la Roma perde a San Siro e si fa raggiungere dal Milan
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri non rinuncia a Basic, confermato Ekhator
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic è diventato Bastoni, Dybala protagonista in negativo
Immagine top news n.1 Il calcio è semplice, se hai Leao e Maignan. Vittoria 'alla Allegri': il Milan batte 1-0 la Roma
Immagine top news n.2 Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico
Immagine top news n.3 Numeri impietosi, precedenti pessimi e una stagione (finora) da incubo. Fiorentina nel baratro
Immagine top news n.4 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.5 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.6 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per il risultato. Dybala? La cosa peggiore è l'infortunio"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"
Immagine news Serie A n.3 Milan-Roma, a breve in conferenza stampa arriva Gasperini
Immagine news Serie A n.4 Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"
Immagine news Serie A n.5 Milan-Roma, tra poco Allegri sarà presente in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.6 Capello: "All'inizio una grande Roma, il Milan sembrava senza senso. Poi si è svegliato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Cerofolini: "CI prendiamo questa vittoria che ci fa lavorare con serenità"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: “Paghiamo stanchezza e poca lucidità, ora servono compattezza e lavoro”
Immagine news Serie B n.3 Bari, Meroni: "Tre punti fondamentali, il Bari sta ritrovando fiducia e solidità"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Rinaudo: "Vittoria di squadra, ora testa e compattezza per la salvezza”
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Lombardo torna nel club: ecco quale sarà il suo ruolo in blucerchiato
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Mantova 0-1, le pagelle: male Cherubini e Coda, Ruocco segna un eurogoal
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Ferrari: "Punto guadagnato, difficile giocare partite di questo tipo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, le gare delle 20:30: Lecco travolgente, pari tra Lumezzane-Renate e Benevento-Sorrento
Immagine news Serie C n.5 Trento, Trainotti: "Vittoria importante, possiamo essere molto competitivi"
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Parker: "Serve più attenzione, ma la squadra c’è"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…