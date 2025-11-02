Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere"

Soddisfatto a metà, ma consapevole dei progressi della sua squadra. Dopo il pareggio ottenuto contro la Salernitana, il tecnico del Latina Alessandro Bruno ha analizzato così la prestazione dei suoi in conferenza stampa:

“Bella partita, non era semplice - ha esordito -. Ottimo il primo tempo, meno il secondo. In qualche occasione potevamo fare meglio, ma non era facile giocare contro questa squadra. Ora riposiamo e pensiamo alla prossima. È un punto importante, ed è il Latina che voglio vedere sempre: dobbiamo combattere su tutti i palloni, come fatto nel primo tempo.”

L’allenatore nerazzurro ha poi voluto rivolgere un messaggio alla tifoseria pontina: “Conosco bene il popolo pontino: devono starci vicini, perché abbiamo bisogno di loro. Noi lavoriamo anche di notte per costruire un Latina sempre più forte.”

Sul piano tecnico e tattico, Bruno ha sottolineato i passi avanti compiuti dalla squadra: “Di questa gara mi prendo la grande voglia di combattere, una caratteristica che non dobbiamo perdere. I risultati si stanno vedendo. La Salernitana è una squadra brava nelle ripartenze, siamo riusciti a tenere testa alle due punte, e non era facile contro giocatori molto forti. Il pareggio è giusto e ci fa respirare. Rispetto alle prime gare abbiamo cambiato qualcosa, e i frutti stanno arrivando", ha concluso.