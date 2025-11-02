Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Latina Alessandro Bruno in conferenza stampa, dopo il pareggio ottenuto contro la Salernitana: "Bella partita, non era semplice. Ottimo il primo tempo, meno il secondo. In qualche occasione potevamo fare meglio ma non era facile giocare contro questa squadra. Ora riposiamo e pensiamo alla prossima. Punto importante, è il Latina che voglio vedere sempre, dobbiamo combattere su tutti i palloni, come fatto nel primo tempo".

Sulla tifoseria nerazzurra: "Conosco il popolo pontino, devono starci vicini perchè abbiamo bisogno di loro. Lavoriamo anche di notte per un Latina sempre più forte. Di questa gara mi prendo la grande voglia di combattere, una caratteristica che non dobbiamo perdere. I risultati si stanno vedendo".

Sulla Salernitana: "Bravi nelle ripartenze, siamo riusciti a tenere testa alle due punte, non era facile contro giocatori molto forti. Il pareggio è giusto e ci fa respirare. Ora dobbiamo continuare su questa strada. Rispetto alle prime gare abbiamo cambiato qualcosa e ci sta dando i frutti"