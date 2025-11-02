Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"

Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"
© foto di Matteo Ferri
Luca Esposito
Oggi alle 22:44
Luca Esposito

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Latina Alessandro Bruno in conferenza stampa, dopo il pareggio ottenuto contro la Salernitana: "Bella partita, non era semplice. Ottimo il primo tempo, meno il secondo. In qualche occasione potevamo fare meglio ma non era facile giocare contro questa squadra. Ora riposiamo e pensiamo alla prossima. Punto importante, è il Latina che voglio vedere sempre, dobbiamo combattere su tutti i palloni, come fatto nel primo tempo".

Sulla tifoseria nerazzurra: "Conosco il popolo pontino, devono starci vicini perchè abbiamo bisogno di loro. Lavoriamo anche di notte per un Latina sempre più forte. Di questa gara mi prendo la grande voglia di combattere, una caratteristica che non dobbiamo perdere. I risultati si stanno vedendo".

Sulla Salernitana: "Bravi nelle ripartenze, siamo riusciti a tenere testa alle due punte, non era facile contro giocatori molto forti. Il pareggio è giusto e ci fa respirare. Ora dobbiamo continuare su questa strada. Rispetto alle prime gare abbiamo cambiato qualcosa e ci sta dando i frutti"

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
