TMW
Monza, futuro in Spagna per Pizzignacco? Il Villarreal ci pensa per l'estate
TUTTO mercato WEB
Futuro in Spagna per Semuel Pizzignacco? Secondo quanto raccolto da TMW l'estremo difensore del Monza, che in questa stagione non è mai sceso in campo con i brianzoli, è finito nel mirino del Villarreal. L'interesse c'è ma non immediato, con il club spagnolo che vorrebbe portare il giocatore nella penisola iberica durante la prossima estate.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Zallu, il primo gol fra i professionisti e il mercato. Diversi club di B monitorano l'esterno del Gubbio
Pronostici
Calcio femminile