Serie C, Giudice Sportivo: squalificati tre dirigenti, due allenatori e tanti altri
Attraverso i canali ufficiali della Serie C arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 32ª giornata.
DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 6 aprile 2026
Alessandro Degli Esposti (Casertana) - Per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2, in quanto:
1.si alzava ripetutamente dalla panchina, proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato;
2. nonostante il primo richiamo verbale, continuava nelle proteste, uscendo dall’area tecnica per manifestare platealmente il proprio dissenso nei loro confronti;
3.dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a protestare.
Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31 marzo 2026 ed € 500,00 di ammenda
Massimo Crippa (Renate) - per avere, al 50° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, applaudiva ironicamente proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Edoardo Piovani (Union Brescia) - per avere, tra il primo e secondo tempo, all’interno dei locali spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato.
ALLENATORI
Un turno di stop per il tecnico del Team Altamura, Devis Mangia e per quello del Guidonia Montecelio, Ciro Ginesta.
CALCIATORI
Squalifica di tre giornate per Edgaras Dubickas della Ternana "per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, dapprima gli tirava i capelli e successivamente lo colpiva con una gomitata all’altezza della spalla, senza provocargli conseguenze".
Due giornate di stop, invece, per Tommaso Pittino della Dolomiti Bellunesi "per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di contendergli il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza procurargli conseguenze" e per Giuseppe Carriero della Salernitana "per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto:
A) nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti;
B) nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra
Una gara di fermo, infine, per Langella del Cosenza, Santarelli del Giugliano, Felicioli della Pro Patria, Guccioni e Varela dell'Arezzo, De Ciancio del Latina, Bernardi dell'Arzignano Valchiampo, Nicoletti dell'Ascoli, Bianchi del Picerno, Sganzerla del Bra, Gomez del Crotone, Owusu della Juventus Next Gen, Khailoti del Novara, Bane della Pergolettese, Postiglione del Pinero, Calì del Renate, Quirini della Salernitana, Riccardi del Siracusa, Poli del Team Altamura, Paganini e Pucciarelli della Vis Pesaro.