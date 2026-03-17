Donnarumma vs Courtois, sono i migliori? Capello: "Sì, ma il belga più forte in due cose"

Manchester City-Real Madrid sarà anche una sfida tra Gianluigi Donnarumma e Thibaut Courtois. Sono i due migliori portieri al mondo in questo momento? Dagli studi di Sky, risponde Fabio Capello: “Secondo me sì. Sono due molto forti, molto abili in tutti i fondamentali.

Forse Donnarumma ha qualche problemino quando deve uscire sui palloni alti, perché non è molto veloce con i piedi. Però sono entrambi bravi in tutte le cose. Devo dire che Courtois è anche più bravo con i piedi quando calcia”.