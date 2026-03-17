TMW Cremonese, nessun ribaltone in panchina: per il momento avanti con Davide Nicola

Nessun ribaltone in casa Cremonese, almeno per il momento. La società grigiorossa, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti deciso di confermare la fiducia in Davide Nicola, nonostante il trend molto negativo, culminato con il recente ko per 4-1 a cospetto della Fiorentina.

Avanti con Nicola, almeno per ora, senza virare su Marco Giampaolo, con il quale già a fine febbraio c’erano stati i primi contatti. A meno di sorprese, di conseguenza, sarà lo stesso tecnico di Luserna San Giovanni a guidare la Cremonese nella prossima di campionato con il Parma, in programma sabato alle 15 al Tardini.

Lo stesso Nicola, del resto, ha guidato l’allenamento di oggi pomeriggio: “Se sono io il problema vorrei restare fino alla fine, così divento io il capro espiatorio, eventualmente”, aveva dichiarato dopo la sconfitta con i viola. Resta una situazione oggettivamente complicata: i lombardi, partiti molto bene in campionato, non vincono da 15 partite e sono finiti in piena zona retrocessione, a meno tre dal Lecce quart’ultimo.