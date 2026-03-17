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Catania, William Viali è il nuovo allenatore. Accordo fino al giugno 2027
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Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor William Viali, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027.
Con Viali, approda in rossazzurro anche l’allenatore in seconda Marcello Cottafava.
Ad entrambi, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti.
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