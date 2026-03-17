Lazio ancora senza Basic a Bologna. Romagnoli ci proverà: le ultime da Formello

È ormai un mese e mezzo che Toma Basic è ai box per un'infiammazione all'adduttore e non recupererà neanche per la trasferta di Bologna. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, nelle scorse settimane aveva provato a rientrare, ma senza successo e così giocheranno gli stessi che sono scesi in campo contro il Milan, ovvero Patric, Dele-Bashiru e Taylor.

Stagione finita per Nicolò Rovella, mentre Danilo Cataldi tornerà arruolabile ad aprile contro il Parma. Diverso il discorso che riguarda Alessio Romagnoli, che ha riposato domenica per un problema al polpaccio, ma che farà dei provini per capire se riuscirà ad affiancare Gila. Nel caso in cui dovesse dare forfait, pronto Provstgaard, che non lo sta facendo rimpiangere.

Confermati Nuno Tavares e Marusic davanti a Motta, che giocherà sempre vista l'assenza forzata di Provedel. Al Dall'Ara nessun cambio neanche nel tridente di attacco, con Isaksen, Maldini e Zaccagni che seguiranno le indicazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste sarà in tribuna causa squalifica, al suo posto in panchina siederà il vice Ianni.