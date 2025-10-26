Avellino per D'Angelo come Napoli per Thiago Motta. Dalla Campania la riscossa dello Spezia?

La Campania si rivela ancora decisiva per la ‘salvezza’ - almeno momentanea – di un tecnico dello Spezia. Se nel dicembre del 2021 era stata la vittoria al San Paolo contro il Napoli a permettere a Thiago Motta di continuare la sua avventura con i liguri, chiusa poi con la salvezza, in questo fine settimana è stato il Partenio di Avellino a vedere la rinascita dello Spezia di Luca D’Angelo che ha puntellato la sua posizione grazie a un netto 4-0 a cui ora però andrà data continuità.

La prima vittoria in campionato della stagione cambia poco la classifica della formazione ligure, che continua a restare nei bassifondi, ma è stato un messaggio chiaro anche a una dirigenza che a inizio settimana sembrava a un passo dal cambiare l’allenatore, con il no di Guido Pagliuca che ha cambiato i piani dando a D’Angelo l’opportunità di giocarsi una nova chance. Senza quel “non me la sento chiaro” recapitato alle 5 del mattino ad Andrea Gazzoli, come riferisce Il Secolo XIX, da parte dell’ex tecnico dell’Empoli probabilmente ora si parlerebbe d’altro.

D’Angelo prima della gara di Avellino aveva detto “pero che i ragazzi giochino per lo Spezia, per la gente e per chi ci lavora”. Ma dai giocatori, come sottolinea ancora il quotidiano ligure, è arrivata anche una prestazione in cui hanno giocato, o almeno piacerebbe pensarlo, soprattutto, se non solo, per lui.